В Костанайской области у браконьеров изъяли тушу косули

Сотрудники отдела полиции Камыстинского района изъяли разделанную тушу косули.

В ходе ОПМ «Браконьер» в Камыстинском районе по подозрению в незаконной охоте задержаны несколько человек.

Старший инспектор службы патрульной полиции капитан полиции Саят Абилькакимов и инспектор службы группы патрульной полиции старший сержант полиции Алмат Утепов на въезде в село Камысты задержали автомашину марки «Mitsubishi Pajero», где находились трое местных жителей.

В ходе осмотра автомобиля сотрудники патрульной полиции изъяли разделанную тушу косули, а также два ружья, ножи и личные вещи, испачканные предположительно кровью убитого животного.

Данный факт зарегистрирован по ст.337 Уголовного кодекса, проводится расследование.

Следует отметить, что полицейские регулярно проводят рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства. Для этого в области были созданы 62 мобильные группы.

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