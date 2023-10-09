В Костанайской области ученика избили в школе

В ДП Костанайской области сообщили, что 6 октября в школе № 2 поселка Кушмурун Аулиекольского района, произошел внезапный конфликт между двумя учениками 10 и 11 класса, в ходе которого, один ученик нанес другому телесные повреждения.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Проводятся необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных внутри школы

В ведомстве сообщили, что инцидент был рассмотрен на совете по профилактике правонарушений, с участием законных представителей несовершеннолетних, администрации школы и сотрудников ювенальной полиции.

Кроме того в ДП отметили, что данный конфликт в ближайшее время будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при акимате Аулиекольского района.

В рамках досудебного расследования, также будет дана правовая оценка и в отношении работников организации образования, на наличие в их действиях состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 127 — 1 КОАП РК «Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних», — дополнили в ведомстве.

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