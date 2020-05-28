В Костанайской области учителей принуждали к подписке на газеты и привлекали к ремонту школ

Учителей в Костанайской области принуждают оформлять подписку на печатные издания за свои деньги и привлекают к ремонту школ. Такие данные сегодня озвучил руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования. По словам Орала Каппасова, по результатам проверки в отношении директора школы Узынкольского района возбуждено административное производство, сообщает alau.kz

Департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области сегодня озвучил итоги своей работы за прошедшие месяцы 2020 года. Как оказалось, несмотря на введенные в действие нормы Закона «О статусе педагога», в регионах области уже встречаются нарушения. К примеру, учителей привлекают к ремонту школы, принуждают подписываться на периодические печатные издания в Костанае, Костанайском и Узункольском районах. Об этом педагоги сами написали в действующем круглосуточно оперативном телеграм-чате. В итоге в отношении директора одной из школ Узункольского района возбуждено административное производство.

«Во время дистанционного обучения в Департамент поступило 165 звонков и обращений от граждан. В том числе через социальные сети. Наибольшее количество обращений поступило от граждан Аулиекольского, Наурзумского, Узункольского, Костанайского районов, городов Костанай и Рудный. В основном большая часть обращений требует проведения только разъяснительной работы»,- говорит руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Орал Каппасов.

Помимо этого среди костанайских педагогов проведено анонимное анкетирование на предмет соблюдения закона «О статусе педагога». Результаты показали нарушения при оплате труда педагогам, подтвердились факты сбора средств с родителей на ремонт школы и покупку инвентаря для школы, истребования отчетности со стороны администрации в период дистанционного обучения, привлечение педагогов к работам, не связанным с образовательным процессом и вновь принудительную подписку на печатные издания за собственные деньги.

«Обращаться нужно в наш департамент, письменно, но обязательно подтверждение: документы, фото или запись, копии приказов. Переписка в WhatsApp тоже достаточно. Если документы есть, мы можем не регистрировать проверку, и взять объяснительную школы»,- сказал Орал Каппасов.

Как отметил Орал Каппасов, если факты нарушения законодательства подтверждаются, то на первый раз администрацию образовательного учреждения ждет предупреждение, второй раз уже административный штраф до 120 МРП.

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