В Костанайской области угнали брошенный на трассе автомобиль

Жительница города Костаная Любовь Бесчетнова в конце октября обратилась в полицию о том, неизвестные похитили ее автомобиль «ВАЗ-21099» на трассе «Костанай-Рудный».

По рассказам женщины, она выехала с областного центра в Рудный, по дороге автомобиль сломался. Сама устранить неисправность в автомашине она не смогла. На улице было холодно. Водитель решила оставить неисправный транспорт на обочине, а сама доехала на попутной машине до дома.

Вернуться сразу за машиной не получилось. На следующий день, Бесчетнова с супругом приехали на место, но машины не оказалось. Полицейские города Рудного стали проводить оперативно-следственные мероприятия.

«ВАЗ-21099» был занесен в базу похищенного и угнанного транспорта. В результате проведенных оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Костаная, ранее судимый. По словам следователя УП г. Рудного, капитана полиции Аскара Шарабасова, в тот день злоумышленник шел пешком из города Рудного. Он увидел, что в машине никого нет. Одна из дверей была открыта. Подозреваемый смог завести автомашину и уехать в областной центр»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Автомобиль был возращен владелице. Проводится расследование. Женщина поблагодарила полицейских в видеообращении за оперативное раскрытие преступления.

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