В Костанайской области утонул 25-летний мужчина

4 августа в городе Аркалык силами оперативно-спасательного отряда был извлечен труп мужчины 1995 года рождения.

Тело мужчины было найдено в котловане Бакситный, в районе северных дач. По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, мужчина 3 августа примерно в 14:50 часов предварительно утонул в необорудованном для купания месте. На берегу котлована были найдены вещи.

Мужчина находился без индивидуальных спасательных средств, на месте происшествия имеются запрещающие знаки купания.

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