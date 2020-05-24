В Костанайской области утонул 9-летний ребенок

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23 мая около 15.00 часов на территории Наурзумского района в с. Кожа во время купания в необорудованном месте утонул 9-летний ребенок. По предварительным данным мальчик играл возле искусственного водоема на окраине села, затем решил искупаться. Другие обстоятельства дела выясняются.
Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
С наступлением жаркой погоды жители области уже активно выходят на водоемы. И, к сожалению, о безопасности они задумываются далеко не в первую очередь.
Особенно дети меньше всего следуют правилам безопасности и первыми открывают «купальный сезон».Поэтому рекомендуем родителям, чтобы они проводили беседы со своими детьми, объясняли им правила безопасности и не оставляли детей без присмотра.
В очередной раз обращаемся к жителям и гостям области, с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде:
— не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах;
— не оставляйте детей без присмотра;
— не допускайте шалостей на воде;
— не пытайтесь плавать на бревнах и досках.
Ведь нарушения правил поведения у водоемов нередко оборачиваются трагедией.
Уважаемые родители! Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в очередной раз призывает Вас не оставлять детей без присмотра! Для недопущения трагических случаев берегите своих детей!
Единый номер службы спасения «112» и «101»!