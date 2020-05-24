В Костанайской области утонул 9-летний ребенок

23 мая около 15.00 часов на территории Наурзумского района в с. Кожа во время купания в необорудованном месте утонул 9-летний ребенок. По предварительным данным мальчик играл возле искусственного водоема на окраине села, затем решил искупаться. Другие обстоятельства дела выясняются.



Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

С наступлением жаркой погоды жители области уже активно выходят на водоемы. И, к сожалению, о безопасности они задумываются далеко не в первую очередь.

Особенно дети меньше всего следуют правилам безопасности и первыми открывают «купальный сезон».Поэтому рекомендуем родителям, чтобы они проводили беседы со своими детьми, объясняли им правила безопасности и не оставляли детей без присмотра.

В очередной раз обращаемся к жителям и гостям области, с просьбой соблюдать правила безопасного поведения на воде:

— не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах;

— не оставляйте детей без присмотра;

— не допускайте шалостей на воде;

— не пытайтесь плавать на бревнах и досках.

Ведь нарушения правил поведения у водоемов нередко оборачиваются трагедией.

Уважаемые родители! Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в очередной раз призывает Вас не оставлять детей без присмотра! Для недопущения трагических случаев берегите своих детей!

Единый номер службы спасения «112» и «101»!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.