В Костанайской области утонул пенсионер во время рыбалки

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, в районе им. Б. Майлина Костанайской области на правом берегу реки Тобол в районе насосной станции садового общества № 9 утонул рыбак.

В это же день в 10:00 в отдел по ЧС района им. Б. Майлина поступила информация о пропаже рудничанина 1953 года рождения.

«В 11 часов 50 минут была вызвана служба аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области для поиска утонувшего. В 13 часов 45 минут водолазы извлекли тело мужчины в 3-х метрах от берега. Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения при купании и на рыбалке!

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