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В Костанайской области утонул полуторагодовалый ребёнок

7dach.ru

Происшествие случилось в селе Костряковка Фёдоровского района. Информацию об этом alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП области.

24 мая на пульт «102» поступило сообщение от участкового инспектора полиции Федоровского района о том, что во дворе частного дома ребёнок, которому 1 год и 7 месяцев провалился в заброшенный колодец.

Обнаружил малыша отец. Спасти малыша не удалось.

«Семья полная, на учете не состоят, к административной или уголовной ответственности не привлекались. В момент трагедии они находились в огороде», — отметили в пресс-службе.

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