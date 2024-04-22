В Костанайской области уже фиксируются пострадавшие от укусов клещей

В Костанайскую область пришло долгожданное тепло и люди буквально ринулись гулять на свежем воздухе, отдыхать на природе и дачах. Но специалисты рекомендуют не забывать о том, что сейчас в регионе как раз время, когда очень активны клещи. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за помощью в регионе в связи с их укусами обратилось уже семь человек. Двое из них — жители Рудного и пятеро из областного центра.

Среди них также двое детей в возрасте до четырнадцати лет. И это не окончательная статистика. Ежегодно за помощью при укосов клещей в регионе обращается не менее 500 человек.

«В апреле месяце до осени у нас проводится еженедельный мониторинг за укусами клещей. сколько людей обратилось за медицинской помощью. в лаборатории особо опасных инфекций работает зоогруппа, которая проводит сбор клещей в весенний период, то есть всех этих клещей собирают исследуют на наличие вируса энцефалита у клещей который у Костанайской области, пока таких находок не было», — говорит руководитель отдела департамента СЭК по Костанайской области Айгерим Калиева.

Клещевой энцефалит — опасная вирусная инфекция, которая поражает центральную нервную систему. Оно способно привести к серьезным последствиям, вплоть до инвалидности и смерти. В последний раз в Костанайской области клещевой энцефалит был зарегистрирован в 2018 году, и этот случай, отмечают специалисты, был завозным из РФ. Но санврачи все же рекомендуют костанайцам быть осторожными.

«При пребывании в лесу на дачных участках необходимо носить плотную одежду важно также светлые вещи на которой лучше видно клещей обязательным является осмотр после посещения улиц осмотра себя и детей обязательно», — говорит Айгерим Калиева.

Также они рекомендуют костанайцам не забывать наносить репелленты или активные вещества против клещей на открытые участки кожи. Брюки нужно заправлять в носки или сапоги, голову и шею закрывать косынкой. А при укусе или контакте с клещом необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение.

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