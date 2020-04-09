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В Костанайской области в ДТП погибло два человека и пять ранено

vlast.kz

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе им. Б. Майлина 8 апреля, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. 

8 апреля около 22-40 на 118 км. автодороги А-22 «Костанай – Карабутак» 51-летняя водитель, жительница с. Айет, управляя автомашиной марки «ВАЗ 21093», не справившись с рулевым управлением выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099» под управлением 53-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 21099» и 60-летняя пассажир от полученных телесных повреждении скончались на месте ДТП.

Водитель, 64-летний пассажир автомашины «ВАЗ 21093» и три пассажира с автомашины госпитализированы «ВАЗ 21099» с различными ранениями доставлены ЦБ г. Лисаковск. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

За сутки в областном центре 19 совершено дорожно — транспортных происшествий без пострадавших.

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