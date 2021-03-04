В Костанайской области в этом году наблюдается рост цен на продукты питания, как и по всей стране. Причем, как отмечают в министерстве торговли и интеграции, не справляются со сдерживаем цен и созданные для этого в регионах стабилизационные фонды. В них неэффективно и не вовремя формируются запасы, поэтому чиновникам поручено сконцентрировать усилия для покупки именно рисковых импортозависимых товаров, передает alau.kz

В министерстве торговли и интеграции отмечают, что на конец февраля в стране зафиксирован рост цен на продукты питания на 2,4%. Больше всего выросли цены на импортные продукты и овощи, традиционно дорожающие в межсезонье. Надежда на объемы стабфондов не оправдалась, их запасов оказалось недостаточно. Сейчас в областных стабфондах сформировано почти 25,5 тыс. тонн на 3,7 млрд тенге. При этом, как отмечают в ведомстве, их интервенции составляют всего от 0,2% до 1,4% от общего потребления.

«Это практически не оказывает должного влияния на цены. Также не эффективно формируются сами запасы стабфондов. К примеру, в Актюбинской области в 2020 году больше всего цены выросли на сахар, крупу гречневую, масло подсолнечное и яйца. При этом в фонды закупались овощи, по которым в течение года наблюдался незначительный рост цен», — сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. Что касается Костанайской области, то сначала год здесь зафиксирован рост цен на продукты питания на 2,4 процента.

Согласно официальной информации, в регионе до сих пор не установлены предельные цены на продукты питания, которые бы позволили чиновникам контролировать рост цен на них. К примеру, в Кызылординской области предельные цены установили — 284 тенге за десяток яиц и 313 тенге за килограмм гречки.

«Неэффективно формируются сами запасы стабфондов. Необходимо пересмотреть стабфонды, сконцентрировав средства и усилия только на рисковых импортозависимых товарах Механизм является действенным, однако для существенного влияния на рынок требуется расширение финансирования. Необходимо увеличить удешевленные кредиты сетям до 50 млрд тенге, сопроводив в «ручном режиме» контракты с отечественными производителями», — отметил Султанов.

Министр торговли и интеграции отметил, что рыночные инструменты контроля ситуации за ценами на продукты питания все же показали свою эффективность, а именно форвардный закуп и «оборотная схема». По официальным данным, на сегодня из местных бюджетов выделено 22 млрд тенге на закуп продуктов в стабфонды, акиматам областей поручили поторопиться с приобретением в них продукты питания для стабилизации цен в регионах.

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