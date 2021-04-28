В Костанайской области в этом году намерены закрывать малокомплектные школы

В Костанайской области 20 процентов всех школ — малокомплектные, а это 97 учебных заведений. Они есть во всех районах области. Наибольшее количество — 15, находятся в Мендыкаринском районе, 10 — в Аулиекольском, 9 — в Алтынсаринском. На расширенном заседании коллегии управления образования очередной раз решали, как их количество уменьшить, передает alau.kz

Ведь там, где обучается слишком мало детей, и у учителей снижается учебная нагрузка, а содержание школы остается невыгодным.

«Поэтому задача местных исполнительных органов, пока есть время, провести необходимую работу. В связи с этим прошу акимов регионов оказать содействие в решении данной проблемы, в том числе путем переселения жителей в рамках Программы «Еңбек». В случае, если данные меры не принесут должного эффекта, будем принимать решение о реорганизации либо закрытии школ до конца июня этого года», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

При этом, как отмечает Зауре Байменова, в Костанайской области действует 22 пришкольных интерната, которые в настоящее время заполнены лишь на 42 процента.

«Задача местных исполнительных органов в течение двух месяцев принять исчерпывающие меры по приведению школ к нормативам. В случае закрытия, полностью решить вопрос с проживанием детей, обеспечить их подвоз. Для этого ежегодно выделяется на приобретение автотранспорта. Купили 13 единиц на 186 млн тенге. В этом году еще 18 единиц на 235 млн тенге», — заключил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

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