В Костанайской области в каждым годом увеличивается количество больных сахарным диабетом. Сейчас в регионе их числится больше 28 тысяч человек. Но это еще не окончательные цифры. Как отмечают врачи, в регионе еще много диабетиков, которые не становятся на учет, а многие из них даже и не знают о своем заболевании, потому что не проходят скрининг.

Людмила Гайдукевич узнала, что больна сахарным диабетом, случайно, когда привела на обследование свою маму и тоже сдала анализы. Сначала не хотела верить, но затем решила взять болезнь под контроль и, говорит, получилось. Она живет с этим диагнозом уже 10 лет, и за это время научилась контролировать сахар в крови.

«Было очень сложно, тревожно. Был страх. Но потом постепенно привыкаешь к этому, и если ты соблюдаешь все правильно, измеряешь сахар, ходишь на прием к врачу, то легче становится и не так страшно», — говорит Людмила Гайдукевич.

Людмила Гаудекевич старается не пропускать школу диабета в своей поликлинике. Они, кстати, созданы по всех таких медучреждениях, чтобы помочь людям контролировать заболевание. Как свидетельствует статистика, ежегодно количество больных сахарным диабетом в регионе увеличивается на 1500 человек и сейчас это уже 28 тысяч костанайцев. Но и это не окончательные цифры, отмечают медики. Многие диабетики даже не знают, что болеют. Зачастую все выясняется случайно или на скринингах, которые проходят в поликлиниках. Но и их люди порой игнорируют.

«Вообще всем пациентам рекомендуется приходить на скрининг вот у нас в поликлинике, во всех поликлиниках проводятся скрининги, то есть на выявление сахарного диабета, потому что это заболевание протекает без какой-нибудь клинической картины, может быть никаких жалоб, но у пациента выявляется сахарный диабет, поэтому игнорировать не стоит, приходите если вызывают или сами каждые два года», — говорит главный внештатный эндокринолог Костанайской области Гальнара Молдахметова.

Количество больных этим заболеванием увеличивается по всей стране. Причем и среди детей. В связи с этим Минздрав предлагает ввести дополнительный налог на сахаросодержащие напитки. По данным врачей, в одном газированном напитке содержится около 10 дневных норм сахара, а это очень опасно для организма. Вырученные же средства планируется направить на профилактику диабета.

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