В Костанайской области в пять раз увеличилось количество заболевших коронавирусом

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Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, в каких регионах наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
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Ажар Гиният сообщила, что с 20 июня в республике отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом.
По данным главы Минздрава, за последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. За последние сутки зарегистрирован 2021 случай КВИ+ и один случай КВИ-, летальных случаев не зарегистрировано.
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Согласно матрице оценки эпидситуации по КВИ, на сегодня Нур-Султан находится в «желтой» зоне. В целом РК и остальные регионы – в «зеленой» зоне.
«Наибольший рост заболеваемости отмечается в шести регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в пять и более раз. В том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях – в шесть раз, в Костанайской области – в пять раз», — министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
По ее словам, ко второй группе регионов, где заболеваемость выросла от трех до пяти раз, относятся пять регионов. В их числе Северо-Казахстанская, Мангистауская, Кызылординская, Атырауская области и Нур-Султан.
Рост заболеваемости до трех раз, по данным Минздрава, отмечается в оставшихся шести регионах страны.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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