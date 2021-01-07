В Костанайской области в рамках программы «Экономика простых вещей» одобрено больше 200 проектов

Костанайская область в лидерах по реализации программы «Экономика простых вещей». В работе регионального проектного офиса 267 проектов на сумму 54,9 млрд тенге. Из них 215 получили одобрение, а 203 уже профинансированы.

«Наибольшее количество проектов одобрено в сфере АПК — 78,1%. На втором месте проекты в сфере пищевой промышленности или переработки АПК – 13,5%. В обрабатывающей промышленности — 7%, в сфере услуг — 1,4%. За отчетный период банками второго уровня одобрено 66 проектов на сумму 30,8 млрд тенге, АО «Аграрная кредитная корпорация» — 149 проектов на сумму 6,1 млрд тенге», — сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Напомним, Программа льготного кредитования приоритетных проектов «Экономика простых вещей» была принята в декабре 2018 года. Ее основная задача состоит в замещении импортных социально-значимых продовольственных товаров на местные. В настоящее время в Перечень товаров для кредитования приоритетных проектов входит порядка 1500 наименований по более чем 140 видам деятельности.

С учетом меняющейся социально-экономической ситуации и мнения бизнеса на рассмотрении Правительства находится уже 7-ой пакет поправок. При этом каждый принятый пакет существенно повышал эффективность Программы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.