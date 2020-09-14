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В Костанайской области в реке нашли тело мужчины

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Тело мужчины обнаружено в реке Жалдама, в 18 километрах от поселка Амангельды в Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

13 сентября в 18:00 часов участковым инспектором районного отдела полиции обнаружен и извлечен из воды труп мужчины, 1944 года рождения.

При обнаружении был в одежде, обстоятельства и причины смерти устанавливаются. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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