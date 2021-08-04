В Костанайской области владельцев авто с переделанными усиленными глушителями будут наказывать

Органами прокуратуры совместно с органами внутренних дел Костанайской области проводятся мероприятия по профилактике правонарушений на транспорте.

К примеру, проверяются автомобили любителей «кустарного» тюнинга, которые устанавливая на автомобили спортивные глушители и усиленные акустические системы, нарушают покой жителей города.

Если акустическая система нарушает тишину, то переоборудование глушителей транспортного средства приводит еще и к увеличению выбросов в окружающую среду.

«В этой связи сообщаем, что в случае установления нарушений, владельцы таких транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности по ст.590 КоАП (управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения) и ст.334 КоАП (автомобили с превышением содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровня шума), санкции которых влекут от административных штрафов до водворения автомобиля на специализированную стоянку. В этой связи, разъясняем. Дорогие автолюбители Вам необходимо привести в «штатное» состояние транспортные средства, ранее подвергнутые переделке», — говориться в сообщении пресс-службы ДП Костанайской области.

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