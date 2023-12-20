USD 458
EUR 501.1
RUB 5.08
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. В Костанайской области вновь пройдут выборы депутата Сената Парламента

В Костанайской области вновь пройдут выборы депутата Сената Парламента

Фотография для новости В Костанайской области вновь пройдут выборы депутата Сената Парламента

Фото alau.kz

20 декабря 2023 года пройдут выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Костанайской области вместо выбывшего Гауеза Нурмухамбетова, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, в день выборов с 10:00 на интернет-ресурсе Центризбиркома будет организован и доступен сервис онлайн наблюдения за регистрацией выборщиков, а после подсчета голосов будут размещены предварительные итоги голосования.

Согласно избирательному законодательству, депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Косвенное избирательное право означает, что в голосовании на выборах депутата Сената Парламента участвуют только выборщики – депутаты маслихатов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Болезнь опасная. В Костанайской области продолжает оставаться нестабильной ситуация с заболеваемостью корью