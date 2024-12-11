Происшествие случилось в Карабалыке днём 14 ноября. Об этом сообщает газета «Айна» Карабалыкского района.

За рулем автомобиля Mersedes-Benz находился 36-летний карабалыкчанин, который, по информации газеты, оказался нетрезв. Районному суду он пояснил, что утром выпил бутылку крепкого пива. В обед поехал посмотреть на тот самый «Mersedes», чтобы, возможно, купить его. Потенциальный покупательсел за руль. Владелец сел рядом.

На перекрестке улиц автомобиль занесло. В это время здесь проходила карабалыкчанка с детьми, один из которых был в коляске. Совершивший наезд мужчина после случившегося сразу же выбежал из машины к коляске и матери ребенка. На место ДТП были вызваны полицейские. Но хозяин автомобиля не стал дожидаться их и покинул на своем автомобиле место происшествия.

Полицейские составили протокол и передали дело в суд. Карабалыкчанин, который был за рулем, уверял, что выпил мало алкоголя и на тот момент вообще не ощущал себя пьяным. Виной всему, скорее всего, гололед. Мама ребенка претензий к мужчине не имела. Мужчина возместил ей моральный и материальный ущерб за сломанную коляску. Ребенок не пострадал.

Водителю назначен арест на 20 суток и лишение права управления транспортными средствами на 7 лет.

Хозяину автомобиля за оставление места ДТП придется выплатить штраф в размере 147 680 тенге.

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