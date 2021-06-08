В Костанайской области водителей автобусов проверяют полицейские

Водители общественного транспорта в поле зрения полиции, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В стране стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», главная цель которого повышение транспортной дисциплины водителей общественного транспорта.

Только за первый день рейдовых мероприятий полицейскими было выявлено более 60 нарушений ПДД, а также 4 факта нелегальной перевозки пассажиров.

ОПМ «Автобус» проводится в рамках операции «Безопасная дорога», которая началась 17 мая и продлится месяц. С начала мероприятия полицейскими выявлено более 6 тысяч нарушений ПДД, задержано 127 водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 13 водителей управляли транспортным средством, будучи лишенными такого права.

Полиция обращается к водителям о соблюдении транспортной дисциплины.

С начала года на дорогах области произошло 99 ДТП, в которых 26 человек погибло и 117 получили различные ранения.

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