В Костанайской области водителей автобусов проверяют полицейские

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Водители общественного транспорта в поле зрения полиции, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
В стране стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», главная цель которого повышение транспортной дисциплины водителей общественного транспорта.
Только за первый день рейдовых мероприятий полицейскими было выявлено более 60 нарушений ПДД, а также 4 факта нелегальной перевозки пассажиров.
ОПМ «Автобус» проводится в рамках операции «Безопасная дорога», которая началась 17 мая и продлится месяц. С начала мероприятия полицейскими выявлено более 6 тысяч нарушений ПДД, задержано 127 водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 13 водителей управляли транспортным средством, будучи лишенными такого права.
Полиция обращается к водителям о соблюдении транспортной дисциплины.
С начала года на дорогах области произошло 99 ДТП, в которых 26 человек погибло и 117 получили различные ранения.
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