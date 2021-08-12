В Костанайской области водителя арестовали почти на месяц

7 августа около часа ночи полицейские отдела полиции Камыстинского района патрулировали поселок Адаевка. Автопатруль в составе капитана Саята Абилькакимова и старшего лейтенанта Жанбатыра Кенебаева заметили автомашину «ВАЗ-2110», которая двигалась по поселку с высокой скоростью. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На неоднократные требования об остановке транспортного средства водитель не реагировал и попытался скрыться от сотрудников полиции. Водитель автомашины продолжал передвигаться на большой скорости по проулкам и по аварийным участкам дороги.

В ходе преследования автомашина была остановлена, нарушитель задержан. За рулем находился 31-летний водитель, житель этого села. Согласно экспертизе, мужчина управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, мужчина также не имеет водительского удостоверения.

Камыстинским районным судом сельчанин осужден по статьям 608 ч.6 и 613 ч.1 КоАП РК, к административному аресту сроком 20 суток.

С начала года сотрудниками местной полицейской службой региона задержаны 955 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За этот период, водителями в нетрезвом виде совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 человека, 23 получили различные травмы.

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