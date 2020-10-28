В Костанайской области возросло количество несчастных случаев на производстве

В Костанайской области в этом году возросло количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве с 64 до 95. Количество погибших на работе возросло с 6 человек до 7. Наиболее подверженными производственному травматизму на сегодня считаются горно-металлургическая отрасль, сельское хозяйство и строительство.

За 9 месяцев этого года на костанайских предприятиях и организациях зарегистрировано 95 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. В прошлом году их было — 64. Количество пострадавших со смертельным исходом возросло с 6 человек до 7 -ми. По словам чиновников, большое число несчастных случаев на производстве, а это почти 52 процента — легкой степени.

«Проведенный анализ показывает, что травмы, полученные работниками на производстве в основном вызваны управляемыми причинами организационного характера со стороны работодателей, такими как: неудовлетворительная организация производства работ; нарушение правил безопасности и охраны труда; допуск к выполнению работ без обучения, инструктажа и проверки знаний; не обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также грубой неосторожностью самих пострадавших»,- говорит руководитель управления по инспекции труда Костанайской области Ержан Токтагулов.

Наибольшее количество пострадавших работников отмечается в Костанае, Алтынсаринском, Сарыкольском, Карабалыкском районах, городах Аркалыке и Лисаковске. Зато меньше в Рудном и Денисовском районе. По официальным данным, прирост травматизма наблюдается в Филиале АО «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» — «Костанайское отделение магистральной сети» 2 тяжелых случая и 1 со смертельным исходом. Наиболее подверженными производственному травматизму на сегодня считаются горно-металлургическая отрасль, сельское хозяйство, организации малого бизнеса и строительство.

«Жестко нужно наказывать, у них обрушение грунта было — это чисто вина подрядчика, слабо организована работа. Выигрывают госзакупки друг другу передают, а ответственности никто не несет»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области поручил усилить контроль областными управлениями по соблюдению безопасности и охраны труда «от заказчика до подрядчика», так как сегодня в рамках реализации «Дорожной карты занятости», в регионах области работает большое количество подрядных организаций, которые привлекают для выполнения строительно-ремонтных работ большое количество наемных работников субподряда.

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