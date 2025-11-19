Из-за ухудшения погодных условий с 13:40, 19 ноября 2025 года введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги км 108–218 (пос. Аулиеколь — с. Октябрьское).

По данным дорожных служб, ориентировочное время открытия — 19 ноября, 17:00 . Сроки могут быть скорректированы в зависимости от метеообстановки и состояния проезжей части.

Водителям рекомендуется:

по возможности отложить поездки по указанному направлению;

выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать время в пути;

строго соблюдать указания дорожной полиции и спецтехники на месте;

следить за оперативными сообщениями экстренных и дорожных служб;

в случае нештатной ситуации звонить по номеру 112.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно по официальным каналам.

