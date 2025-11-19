USD 521.01 EUR 603.43 RUB 6.42

В Костанайской области временно ограничено движение на трассе

— Сегодня, 16:45
Из-за ухудшения погодных условий с 13:40, 19 ноября 2025 года введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги км 108–218 (пос. Аулиеколь — с. Октябрьское).

По данным дорожных служб, ориентировочное время открытия — 19 ноября, 17:00 . Сроки могут быть скорректированы в зависимости от метеообстановки и состояния проезжей части.

Водителям рекомендуется:

  • по возможности отложить поездки по указанному направлению;
  • выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать время в пути;
  • строго соблюдать указания дорожной полиции и спецтехники на месте;
  • следить за оперативными сообщениями экстренных и дорожных служб;
  • в случае нештатной ситуации звонить по номеру 112.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно по официальным каналам.



