Из-за ухудшения погодных условий с 13:40, 19 ноября 2025 года введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги км 108–218 (пос. Аулиеколь — с. Октябрьское).
По данным дорожных служб, ориентировочное время открытия — 19 ноября, 17:00 . Сроки могут быть скорректированы в зависимости от метеообстановки и состояния проезжей части.
Водителям рекомендуется:
- по возможности отложить поездки по указанному направлению;
- выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать время в пути;
- строго соблюдать указания дорожной полиции и спецтехники на месте;
- следить за оперативными сообщениями экстренных и дорожных служб;
- в случае нештатной ситуации звонить по номеру 112.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно по официальным каналам.
