В Костанайской области все больше людей гибнет при пожарах в отопительный сезон

В регионе приближается отопительный сезон, поэтому в департаменте по ЧС напоминают о простых правилах пожарной безопасности. Тем более, что специалисты фиксируют ежегодное увеличение числа погибших в отопительный сезон. Только за прошлый год в это время погибло 27 человек. Причинами обычно служат невнимательность, использование неисправных печей и обогревателей, передает alau.kz

Подача тепла в дома костанайцев планируется с 15 октября. Но для сотрудников ДЧС области уже стартовал отопительный сезон. Сейчас они работают в усиленном режиме. Дело в том, что в попытках согреться жители включает газ, обогреватели, а порой и неисправные печи, все это может привести к трагедии. Поэтому специалисты сформировали списки социально-уязвимых слоев населения это и многодетные, и малообеспеченные, и пенсионеры, чтобы провести обязательную пожарно-профилактическую работу.

«В период месячника совместно посещено 10 629 семей социально уязвимых слоев населения, с охватом 34 617 граждан. В ходе адресной пожарно-профилактической помощи выявлены 1314 нарушений правил пожарной безопасности в 1016 домах», — рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев

296 нарушений удалось устранить на месте. Это были хранение горючих материалов, вещей и легковоспламеняющихся предметов у печи. Но есть и множество других, грубых нарушений.

«Как правило это несвоевременная чистка дымоходов, трещины на печах, не замазываются эти печи, отсутствуют притопочные листы. Часто встречаемое нарушение это прокладка электропроводов по горючему основанию. Использование неисправных розеток, выключателей», — пояснил Азамат Оримбаев.

Кстати, специалисты ДЧС не только указывают на нарушения, но и помогают их устранить. Например, совместно с волонтерами прочищают дымоходы, а для социально-уязвимых слоев населения бесплатно устанавливают датчики угарного газа. Их уже имеет 611 семей. Наряду с этим, проводятся подворовые обходы в населенных пунктах. Это помогает определить тех, кто в зимнее время собирается оставаться на дачах. Таких 1201 человек, они вызывают особую настороженность у специалистов.

«Город Костанай 291 дача, где будет проживать 941 человек. Город Рудный это 26 дачных домика, 26 граждан проживать планируют, город Аркалык 4 дачных домика, это 6 человек и Костанайский район это 135 дачных домика, где планируют проживать 218 человек», — указал Азамат Оримбаев.

Почему нужно соблюдать меры безопасности? Ответ очевиден, во избежание трагедий. Азамат Оримбаев рассказал, что в отопительный сезон 2019 года в сравнении с 2018 годом пожаров стало меньше. Но погибло при этом 25 человек, это на 92 процента больше. А отравилось угарным газом 2 человека.

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