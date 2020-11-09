В Костанайской области вступили в силу новые карантинные ограничения

В Костанайской области с 9 ноября вступили в силу новые карантинные ограничения.

Так, согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, сроком на две недели ужесточаются ограничительные карантинные меры.

по периметру Костаная и в районе автопереходов через государственную границу установили блокпосты;

установлены санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;

в Костанайскую область запрещен въезд грузовому транспорту и пассажирам без справок о ПЦР, при их отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до двух дней для обследования;

пассажирам авиасообщения предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более трех суток с момента выдачи);

передвижение жителей по территории населенных пунктов ограничено с 21.00 до 06.00;

передвижение жителей по территории населенных пунктов ограничено с 21.00 до 06.00; ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 22:00 часов до 06:00 часов;

ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области;

запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок);

запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор;

запрет деятельности аквапарков, термопарков;

приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев, театров;

разрешение внутриобластных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок в будние дни, с приостановлением в выходные и праздничные дни;

разрешение работы общественного городского транспорта с 06:00 часов до 21:00 часов;

ограничение передвижения служб такси с 22:00 до 06:00 часов;

разрешение деятельности торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с с 10:00 часов до 20:00 часов;

разрешение деятельности СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи с 08:00 часов до 19:00 часов, в воскресные дни – приостановить;

разрешение работы общественных бань, саун с задействованием бассейнов с 8:00 до 21:00 часов (строго по предварительной записи), в выходные дни – приостановить;

разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы не более 15 человек)

разрешение работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры)с 08:00 до 19:00 часов, в выходные и праздничные дни- приостановить ;

разрешение деятельности продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты) с 08:00 часов до 21:00 часов, аптек – без ограничений;

разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с установлением режима работы в будние дни с 08:00 часов до 21:00 часов, а также в выходные и праздничные разрешается работа только на вынос и доставку;

разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате до 20:00 часов;

разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.);

организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов, запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков в выходные и праздничные дни;

сокращены железнодорожные перевозки по направлениям Костанай — Караганды и Костанай — Алматы с семи до трех раз в неделю;

внутри области запрещена остановка пассажирских железнодорожных составов;

усилена деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима;

усилена информационно-разъяснительная работа среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима;

усилен контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.

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