В Костанайской области ввели ограничение для дизельного и общественного транспорта

В связи с понижением температуры в Северо-Казахстанкой области до -38 градусов, с 18:00 часов, 23 января 2021г. будет введено ограничение движения для дизельных и общественных транспортных средств в направлениях автодорог Республиканского значения:
1. А/д. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 386-729 (от п. Сарыколь до гр. СКО);
2. А/д. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-250 (от гр. СКО до п. Узунколь).
Просим ограничить выезд в дальние регионы до наступления более благоприятных погодных условий.
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