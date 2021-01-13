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В Костанайской области ввели ограничение для дизельного и общественного транспорта

24.kz

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В связи с понижением температуры в Северо-Казахстанкой области до -38 градусов, с 20:00 часов, 13 января 2021 года будет введено ограничение движения для дизельных и общественных транспортных средств в направлениях автодорог

Республиканского значения:
1. А/д. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 686-729 (от п. Сарыколь до гр. СКО);
2. А/д. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-250 (от гр. СКО до п. Узунколь).

Просим ограничить выезд в дальние регионы до наступления более благоприятных погодных условий.

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