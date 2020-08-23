В Костанайской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Костанае – 3, Лисаковске – 1, Рудном – 1. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей четырех районов: Карабалыкский – 2, Карасуский – 2, в районе Б.Майлина и Костанайском районе по 1.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами – боль в горле, температура, слабость.
Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение.
Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 22 августа 2020 года с диагнозом “Пневмония” в Костанайской области госпитализирован 1 человек.
По состоянию на 22 августа в регионе выявлено 3336 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2747.
COVID-2019 в Казахстане
104543 - зарегистрированно
91089 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3336 - в Костанайской области