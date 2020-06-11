В Костанайской области выявлено 12 фактов незаконного рыболовства

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COVID-2019 в Казахстане
13558 - зарегистрированно
8400 - выздоровевших
67 - летальных случаев
209 - в Костанайской области
Более десятка фактов браконьерской рыбалки выявленно в ходе одного рейда в Костанайской области. Проверку водоёмов провели сотрудники природоохранной полиции Управления местной полицейской службы региона. Для рейда были созданы специальные группы.
В особо охраняемых природных территориях, в местах нерестилищ, и на пути к ним, организовали посты. Патрулировались побережья и дороги, прилегающие к водоемам. Во время рейда зарегистрировано 12 фактов незаконного рыболовства. 4 из них выявлено в районах области.
В районе имени Майлина нарушен закон о рыболовстве. Два факта зарегистрировано на Аятском водохранилище, и еще два в водоеме у села Октябрьское. В ходе разбирательства выяснилось, что местные жители, вместе с жителями Рудного, незаконно устанавливали сети. В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов» Административного Кодекса Казахстана.
В качестве наказания по ней предусматривается штраф в 10 МРП.