В Костанайской области выявлено 12 фактов незаконного рыболовства

Более десятка фактов браконьерской рыбалки выявленно в ходе одного рейда в Костанайской области. Проверку водоёмов провели сотрудники природоохранной полиции Управления местной полицейской службы региона. Для рейда были созданы специальные группы.

В особо охраняемых природных территориях, в местах нерестилищ, и на пути к ним, организовали посты. Патрулировались побережья и дороги, прилегающие к водоемам. Во время рейда зарегистрировано 12 фактов незаконного рыболовства. 4 из них выявлено в районах области.

В районе имени Майлина нарушен закон о рыболовстве. Два факта зарегистрировано на Аятском водохранилище, и еще два в водоеме у села Октябрьское. В ходе разбирательства выяснилось, что местные жители, вместе с жителями Рудного, незаконно устанавливали сети. В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов» Административного Кодекса Казахстана.

В качестве наказания по ней предусматривается штраф в 10 МРП.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.