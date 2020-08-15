В Костанайской области выявлено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В разрезе городов и районов: г.Костанай-14, г.Рудный-3. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей трех регионов области – это Костанайский — 3, Карабалыкский -3, Камыстинский -2.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 14 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 8 человек.

По состоянию на 14.08.2020 года в регионе выявлено 3220 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2667.

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