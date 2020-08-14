В Костанайской области выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В разрезе городов и районов: г.Костанай-11, г. Аркалык-4, г.Рудный-2. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей четырех регионов области – это Костанайский — 5, Федоровский — 1, район Б.Майлина и Карабалыкском по 2.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 13 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 8 человек.

В целом, отмечается снижение заболеваемости Пневмонией за неделю (7 по 13 августа – 1716 случаев) и составляет 14% в сравнении с предыдущей неделей (31 июля по 6 августа – 2000 случаев)

По состоянию на 13.08.2020 года в регионе выявлено 3195 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 2651.

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