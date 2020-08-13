В Костанайской области выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В разрезе городов и районов: г.Рудный-8, г.Костанай-6, г.Лисаковск-1,. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей пяти регионов области-это район Б.Майлина-5, Карабалыкский-3, Федоровский-2 в Амангельдинском и Сарыкольском по 1.

Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 12 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 20 человек.

По состоянию на 12.08.2020 года в регионе выявлено 3168 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 2640.

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