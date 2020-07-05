В Костанайской области выявлено 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Как сообщает оперативный штаб, COVID-19 подтвердился у жителей областного центра – 15 человек, города Рудный – 18 человек, города Тобыл – 1 человек, Аулиекольского и Наурзумского районов по 1 человеку.

Среди заболевших 18 мужчин и 18 женщин в возрасте от 23 до 73 лет. Обследованы при самообращении в медицинские учреждения с признаками ОРВИ, пневмонией, а также как контакные с ранее заболевшими КВИ пациентами.

Во всех случаях круг контактных лиц определяется, проводится полный спектр противоэпидемиологических мероприятий.

По состоянию на 4.07.2020 года в области выявлено 1081 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 330.

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