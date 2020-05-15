В Костанайской области выявлено 4 факта заражения коронавирусной инфекцией

В городе Житикара и Денисовском районе СОVID-19 подтвердился у женщин 1968, 1971 и 1993 года рождения. Данные пациентки являются близкими по контакту с ранее зараженными людьми, сообщает оперативный штаб.

Также коронавирусная инфекция выявлена у 38-летнего мужчины. Данный гражданин вернулся из Российской Федерации, после чего был госпитализирован в провизорное отделение Карабалыкской больницы. По результатам ПЦР исследования анализ COVID-19 был подтвержден.

В настоящее время больные получают необходимое лечение. Эпидемиологическое расследование продолжается.

По состоянию на 14 мая в области выявлено 72 человека с инфекцией COVID-19.

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