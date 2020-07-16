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В Костанайской области выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией

tengrinews.kz

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В областном центре зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19, в г. Рудный – 7, в г.Лисаковск – 4, в г.Житикара- 1.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у жителей следующих регионов: в Федоровском районе — у 7 человек, в Карасуском районе — 6, районе им.Б.Майлина — 6, в

Карабалыкском районе — 5 , в Сарыкольском -4, в Денисовском -3. Все обратились за помощью самостоятельно.

В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 15.07.2020 года в области выявлено 1745 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 830.

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