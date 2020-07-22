В Костанайской области выявлено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией 

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Как сообщает оперативный штаб, в разрезе городов и районов: г.Костанай – 30, г. Рудный-1, г. Лисаковск-8, г.Житикара -4.
Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей четырех регионов области – это Камыстинский район –6, Мендыкаринский и Жангельдинский районы по -2, Карабалыкский район -1.
Пациенты обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, а также при тестировании с профилактической целью.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 21.07.2020 года в регионе выявлено 2071 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 1069.
COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области