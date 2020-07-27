В Костанайской области выявлено 58 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

36 случаев зарегистрировано в Костанае, 16 в Аркалыке. В регионах области: 3 человека заболело в районе им.Б.Майлина, 2 в Карабалыкском районе и 1 человек в Мендыкаринском районе.

Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации, как контактные с ранее заболевшими КВИ и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.

По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

По состоянию на 26.07.2020 года в регионе выявлено 2354 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 1200 человек.

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