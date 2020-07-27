В Костанайской области выявлено 58 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.
36 случаев зарегистрировано в Костанае, 16 в Аркалыке. В регионах области: 3 человека заболело в районе им.Б.Майлина, 2 в Карабалыкском районе и 1 человек в Мендыкаринском районе.
Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации, как контактные с ранее заболевшими КВИ и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.
По состоянию на 26.07.2020 года в регионе выявлено 2354 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 1200 человек.
COVID-2019 в Казахстане
83122 - зарегистрированно
52571 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2354 - в Костанайской области