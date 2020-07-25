В Костанайской области выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В областном центре зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19, в г. Рудный – 18.

В регионах области — в Карасуском районе у 5 человек подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, в Мендыкаринском, Узункольском и Костанайском районах заболело по 1 человеку.

В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

За прошедшие сутки выздоровело 23 человека.

По состоянию на 24.07.2020 года в области выявлено 2237 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 1189.

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