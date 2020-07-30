В Костанайской области выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Как сообщает оперативный штаб, в областном центре зарегистрирован 41 случай заболевания COVID-19, в г. Тобыл – 2.

В регионах области — в Аулиекольском районе у 7 человек подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, в Карабалыкском районе и районе им.Б.Майлина заболело по 5 человек, в Сарыкольском районе 3, в Федоровском, Денисовском, Костанайском и Мендыкаринском районах зарегистрировано по 1 человеку с инфекцией COVID-19.

В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 29.07.2020 года в области выявлено 2549 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 1922.

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