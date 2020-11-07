В Костанайской области выявлено больше полсотни случаев коронавируса

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
6 ноября в Костанайской области зарегистрировано 55 случаев COVID-19
Заболевшие: 25 жителей г. Костанай, 14 – г.Рудный, 5 — г.Житикары, 5 — Костанайского района, 2 – Карабалыкского района и по 1 случаю в Амангельдинском, Алтынсаринском, Камыстинском, Сарыкольском районах.
49 обследованы по самообращению, 4 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереходы, 1 в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 13 — бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля по 6 ноября зарегистрировано 3808 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3225 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области