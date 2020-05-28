В Костанайской области выявлено пять случаев заболевания COVID-19

COVID-2019 в Казахстане
9576 - зарегистрированно
4768 - выздоровевших
37 - летальных случаев
136(+5) - в Костанайской области
Инфекция выявлена у четверых жителей Житикары. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Зараженные — двое человек 1981 года рождения, а также 1951 и 1989, которые являются близкими по контакту с ранее заболевшими пациентами.
Также по результатам ПЦР анализа коронавирусная инфекция подтверждена у студентки 2004 года рождения, проживающей в городе Костанай. Является близким контактом с зараженным пациентом.
Больные госпитализированы в инфекционные стационары, где получают необходимое лечение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
В Костанайской области выявлено 136 человек с инфекцией COVID-19.
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