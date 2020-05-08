В Костанайской области выявлены новые случаи COVID-19

Зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай в Павлодарской области.

Акмолинская область — 3,

Атырауская область — 16,

Жамбылская область — 2,

Карагандинская область — 3,

Костанайская область — 2,

Кызылординская область — 2,

Мангистауская область — 4,

Туркестанская область — 1,

город Алматы — 72,

город Нур-Султан — 7.



Итого зарегистрированных случаев в Казахстане — 4690:

г. Нур-Султан – 905

г. Алматы – 1501

г. Шымкент – 224

Акмолинская область – 106

Актюбинская область – 172

Алматинская область – 176

Атырауская область – 256

Восточно-Казахстанская область – 32

Жамбылская область – 171

Западно-Казахстанская область – 217

Карагандинская область – 180

Костанайская область – 61

Кызылординская область – 225

Мангистауская область – 109

Павлодарская область – 152

Северо-Казахстанская область – 34

Туркестанская область – 169

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