В Костанайской области выявлены новые случаи COVID-19

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COVID-2019 в Казахстане
4753 - зарегистрированно
1582 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
Зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай в Павлодарской области.
Акмолинская область — 3,
Атырауская область — 16,
Жамбылская область — 2,
Карагандинская область — 3,
Костанайская область — 2,
Кызылординская область — 2,
Мангистауская область — 4,
Туркестанская область — 1,
город Алматы — 72,
город Нур-Султан — 7.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане — 4690:
г. Нур-Султан – 905
г. Алматы – 1501
г. Шымкент – 224
Акмолинская область – 106
Актюбинская область – 172
Алматинская область – 176
Атырауская область – 256
Восточно-Казахстанская область – 32
Жамбылская область – 171
Западно-Казахстанская область – 217
Карагандинская область – 180
Костанайская область – 61
Кызылординская область – 225
Мангистауская область – 109
Павлодарская область – 152
Северо-Казахстанская область – 34
Туркестанская область – 169