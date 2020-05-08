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В Костанайской области выявлены новые случаи COVID-19

tengrinews.kz

COVID-2019 в Казахстане

4753 - зарегистрированно

1582 - выздоровевших

31 - летальных случаев

61 - в Костанайской области

Зарегистрированы еще 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и один летальный случай в Павлодарской области.
Акмолинская область — 3,
Атырауская область — 16,
Жамбылская область — 2,
Карагандинская область — 3,
Костанайская область — 2,
Кызылординская область — 2,
Мангистауская область — 4,
Туркестанская область — 1,
город Алматы — 72,
город Нур-Султан — 7.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане — 4690:

г. Нур-Султан – 905

г. Алматы – 1501

г. Шымкент – 224

Акмолинская область – 106

Актюбинская область – 172

Алматинская область – 176

Атырауская область – 256

Восточно-Казахстанская область – 32

Жамбылская область – 171

Западно-Казахстанская область – 217

Карагандинская область – 180

Костанайская область – 61

Кызылординская область – 225

Мангистауская область – 109

Павлодарская область – 152

Северо-Казахстанская область – 34

Туркестанская область – 169

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