В Костанайской области вынесли первый приговор по делу о SIM-box для интернет-мошенников





В Костанайской области впервые вынесен приговор по уголовному делу, связанному с использованием оборудования SIM-box, которое применяется интернет-мошенниками для подмены телефонных номеров и массовых звонков потенциальным жертвам.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, фигурантом дела стал 22-летний житель Костаная. В феврале этого года его задержали в съемной квартире в Рудном, где был организован технический узел для работы мошенников.

Использовал десятки SIM-карт для мошенников

Следствием установлено, что с января по февраль 2026 года молодой человек по указанию координатора обслуживал устройство SIM-box. Он вставлял в его слоты SIM-карты операторов Altel, Activ и Tele2, а также регулярно заменял их, предоставляя удаленный доступ неустановленным лицам.

По данным суда, подсудимый осознавал, что оборудование может использоваться для совершения противоправных действий.

«В период с января по февраль 2026 года по указанию координатора, заведомо зная, что активация абонентского устройства сотовой связи SIM-box послужит совершению противоправных действий, вставил в слоты указанного устройства SIM-карты сотовых операторов и предоставил доступ к устройству неустановленному лицу», — сообщила главный специалист пресс-службы Костанайского областного суда Юлия Ярошенко.

Вину признал полностью

Уголовное дело рассматривалось в сокращенном порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Санкция статьи предусматривала несколько видов наказания: штраф до 2000 МРП, исправительные работы, общественные работы, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Суд назначил ограничение свободы

При назначении наказания суд учел, что молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет малолетнего ребенка и признал свою вину.

В результате суд назначил ему один год ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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