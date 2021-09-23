В Костанайской области за незаконные проверки в отношение бизнеса накажут госслужащих

Мобильная группа по защите прав предпринимателей при прокуратуре Сарыкольского района отстояла интересы ТОО «Тазалык-Сарыколь», руководитель которого пожаловался на слишком частые проверки. Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области.

Как пояснил предприниматель, госслужащие стали посещать его полигон каждый месяц. И это несмотря на действующий мораторий на проверки МСБ.

Мобильная группа, в состав которой входят представители прокуратуры и Палаты предпринимателей, выяснила, что проверки были проведены незаконно. Виновные лица были наказаны.

«По протесту прокурора Сарыкольского района протоколы комиссионных осмотров от 3 июня, 1 июля и 3 августа 2021 года отменены. К административной ответственности по статье 173 КоАП РК за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность прокурором района привлечены руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарыкольского района» и аким поселка Сарыколь. Главный специалист Управления государственных доходов по Сарыкольскому району привлечен по статье 175 КоАП РК за нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства», — сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области ДаниярКузенбаев.

Ранее прокурором области и директором Палаты были даны поручения своим структурным подразделениям усилить деятельность мобильных групп по защите бизнеса.

Напомним, 4 сентября у мобильных групп по защите прав предпринимателей появились новые полномочия. В частности, согласно поправкам в Закон «О прокуратуре», прокуроры могут самостоятельно проводить проверки по обращениям предпринимателей, запрашивать информацию и отменять незаконно наложенные меры ограничительного и запретительного характера.

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