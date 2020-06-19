В Костанайской области за оскорбление полицейского осудили женщину

За оскорбление представителя власти жительница Денисовского района районным судом приговорена к 40 часам общественных работ и штрафу.

16 мая к участковому инспектору полиции обратились жители села Фрунзенское с заявлением в отношении сельчанки. Женщина находилась на детской площадке и выражалась нецензурной бранью на детей, которые играли. На замечания родителей, она никак не реагировала, сельчанам пришлось вызвать местного участкового.

Полицейский в отношении 38-летней женщины составил административный протокол по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» и направил в суд для привлечения к ответственности. В тот же день страж порядка приехал к женщине домой, для того чтобы вручить извещение для явки в суд. Увидев полицейского, правонарушительница стала вести себя агрессивно, на замечания не реагировала, в адрес участкового прозвучала ненормативная лексика.

Данный факт был зарегистрирован в полиции по статье 378 часть 1 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей». Уголовное дело было расследовано и направлено в суд.

В регионе с начала года зарегистрировано 43 факта оскорбления представителей власти, из них 30 направлены в суд. Расследуется также 3 уголовных дела по фактам применения насилия в отношении представителя власти, 6 направлены в суд.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.