В Костанайской области за плохую очистку дорог к ответственности привлекли должностных лиц Казахавтодора

В Костанайской области за плохую очистку дорог к ответственности привлекли должностных лиц...

Сотрудниками управления административной полиции ДП Костанайской области совместно местными исполнительными органами и представителями костанайского филиала ТОО «Казахавтодор» ежедневно проводится обследование автомобильных дорог Костанайской области, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В ходе обследования автодорог были выявлены недостатки в их содержании. Обнаружены снежные накаты и переметы, а также имеется снежный вал на бровке обочины.

«За несвоевременную очистку автодорог и за невыполнения требования по зимнему содержанию автомобильных дорог, установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения и не обеспечение безопасного бесперебойного движения транспортных средств сотрудниками управления административной полиции ДП Костанайской области были привлечены ответственные лица КОФ ТОО «Казахавтодор» к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях», — сообщили в ведомстве.