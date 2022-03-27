В Костанайской области за прошедшие сутки спасли 175 человек

Подразделения ДЧС участвовали в шести спасательных операциях на территории Карасуского, Амангельдинского и Житикаринского районов, а также вблизи г. Аркалыка.

26.03.22 г. В 14:02 сотрудники ОСО ДЧС доставили больного из зимовки в 25 км. от с. Жалгыстал в больницу г. Аркалыка. Мужчине 1967 г.р., работнику крестьянского хозяйства, потребовалась экстренная медицинская помощь.

В тот же день из Костаная спасатели выехали в село Теректы Карасуского района для транспортировки ребенка 2006 г.р., получившего травму плеча. В 17:05 больного привезли в больницу села Октябрьский.

Во второй половине дня спасатели подоспели на помощь 99 гражданам, в том числе 20-ти детям, застрявшим на трассе Аркалык-Державинск и их развезли в ближайшие населенные пункты. В с. Фурманово 50 человек разместили в пункте обогрева – местной школе и в частных домах у родственников, остальных 49 — в г. Аркалыке.

В 19:40 на трассе Костанай-Жолдама, в районе с. Дамды, из снежных заносов были спасены и доставлены в с. Уштугай 14 человек из них 3 детей.

Позже спасатели выехали на помощь людям, оказавшимся в снежном плену на участке трассы Аркалык – Амантогай, в районе с. Мирное. В 21:25 57 спасенных, привезли в Аркалык.

На а/д областного значения «Житикара-Муктыколь», в 70 км. от г. Житикар, застряла легковушка с 5-ю пассажирами. В 23:00 сотрудники ДЧС отбуксировали машину на очищенный участок дороги, после чего, спасенные граждане смогли самостоятельно продолжить движение по маршруту.

Всего в проведении спасательных работ были задействованы 18 человек личного состава ДЧС и 6 ед. специальной техники.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах Костанайской области выставлено 8 постов ограничения движения из числа сотрудников: ДЧС (6 ед.тех. и 6 чел. л/с) и МПС (7 ед.тех. и 13 чел. л/с). Для временного размещения граждан, застигнутых непогодой в дороге, подготовлено 9 пунктов обогрева на 255 койко-мест.

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