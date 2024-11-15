В Костанайской области за выброшенный в поле мусор назначили штраф почти в миллион тенге





Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, с 2025 года в рамках реализации концепции «Таза Қазақстан» в стране действует административная ответственность за создание стихийных свалок с использованием транспортных средств.

Поводом для судебного разбирательства стал случай, когда житель Костаная на грузовом автомобиле вывез строительный мусор в пригород и незаконно складировал его в непредназначенном для этого месте.

Первоначально управление полиции Костаная ограничилось предупреждением, несмотря на то, что законодательством за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере до 100 месячных расчетных показателей.

По протесту специализированного природоохранного прокурора постановление было пересмотрено. Решением суда от 28 мая 2026 года предупреждение отменено, а нарушителю назначен штраф в размере 865 тысяч тенге . Судебный акт вступил в законную силу.

В прокуратуре отметили, что с начала года выявлено десять подобных фактов. Для исключения подобных нарушений разработан алгоритм применения законодательства и скоординирована работа уполномоченных государственных органов.

Прокуратура Костанайской области призывает жителей и организации не выбрасывать отходы в неустановленных местах и соблюдать требования природоохранного законодательства.

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