В Костанайской области за выброшенный в поле мусор назначили штраф почти в миллион тенге

Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, с 2025 года в рамках реализации концепции «Таза Қазақстан» в стране действует административная ответственность за создание стихийных свалок с использованием транспортных средств.
Поводом для судебного разбирательства стал случай, когда житель Костаная на грузовом автомобиле вывез строительный мусор в пригород и незаконно складировал его в непредназначенном для этого месте.
Первоначально управление полиции Костаная ограничилось предупреждением, несмотря на то, что законодательством за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере до 100 месячных расчетных показателей.
По протесту специализированного природоохранного прокурора постановление было пересмотрено. Решением суда от 28 мая 2026 года предупреждение отменено, а нарушителю назначен штраф в размере 865 тысяч тенге . Судебный акт вступил в законную силу.
В прокуратуре отметили, что с начала года выявлено десять подобных фактов. Для исключения подобных нарушений разработан алгоритм применения законодательства и скоординирована работа уполномоченных государственных органов.
Прокуратура Костанайской области призывает жителей и организации не выбрасывать отходы в неустановленных местах и соблюдать требования природоохранного законодательства.
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