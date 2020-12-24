В Костанайской области задержали четверых подозреваемых в краже металла

В городах Рудном и Житикаре сотрудники охраны задержали четверых подозреваемых в краже металла на месте преступления.

В городе Рудном 15 декабря сотрудники охранной организации утром, во время обхода территории одного из предприятий города установили, что неизвестными с подстанции похищена металлическая станина весом более 50 килограммов.

Две оперативно — мобильные группы стали проводить розыскные мероприятия по «горячим следам». Недалеко от предприятия находился пункт по приему металла. Там сотрудники охраны заметили двух мужчин, где они пытались продать украденное. Подозреваемые были задержаны. Ими оказались 33 и 41 –летние жители города Рудного.

Другой факт зарегистрирован в городе Житикара. Бдительные охранники задержали похитителей металла на месте преступления. Мужчина и женщина пытались похитить почти 100 килограммов железа.

21 декабря в одном из ТОО сотрудник охраны, просматривая камеры видеонаблюдения, обратила внимание, как неизвестный мужчина перекидывает через забор лом черного металла. Об этом женщина сообщила пешему патрулю, дежурившему на территории. На место происшествия первым прибыл охранник Сергей Дюсебаев и задержал местного жителя. Напарница подозреваемого была задержана уже за пределами территории начальником караула Анжелой Никоненко, она пыталась скрыться. На место также прибыли полицейские Житикаринского отдела полиции.

Как сообщили в отделе по контролю за охранной деятельности ДП Костанайской области, с начала года охранными структурами раскрыто 11 преступлений «по горячим следам».

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