В Костанайской области задержан браконьер

Костанайские полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» задержали мужчину, который незаконно хранил рога сайгаков.

Житель города Аркалыка намеревался их продать.

Сотрудники полиции города Аркалыка и отдела природоохранной полиции Джангельдинского района, управления криминальной полиции ДП Костанайской области изъяли 30 рогов сайгака.

На территории зимовки Токкожа в 18 километрах от села Жанакала города Аркалыка был задержан 55-летний мужчина. Житель Аркалыка подозревается в отстреле сайгаков и продаже рогов. По данному факту начато досудебное производство.

Задержанный водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные действия.

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